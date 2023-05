Wie eine Belarussin Aufmerksamkeit auf Missstände in ihrer Heimat lenken will

"Heimat ist, wo die Sonne die Plätze wärmt und die Menschen freundlich sind." Auf diese ganz einfache Formel bringt Gabriele Stötzer ihre rund einstündige Suche nach Heimat. Unter dem Titel "Heimat los" geht sie in Worten, das Ensemble für Intuitive Musik Weimar in Klängen einem zumindest in Deutschland vielfach geschmähten, missbrauchten,...