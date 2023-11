Wie es mit dem Bikepark am Geigerhügel in Neukirchen weitergeht

Ende des Jahres wird der Bikepark gegenüber dem Gewerbegebiet in Neukirchen geschlossen. Eine Nachnutzung steht jedoch bereits fest. Dabei spielt Eigeninitiative eine wesentliche Rolle.

Beschwerden von Anwohnern rund um das Jugendzentrum in Neukirchen sorgten in der Vergangenheit für Diskussionen. Um eine Lösung zu finden, suchten die Jugendlichen mit der Gemeinde das Gespräch. Die jungen Leute wünschen sich einen Ort, an dem sie niemanden stören und gemeinsam Zeit verbringen können, auch zu späterer Stunde.