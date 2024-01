Wie geriet Lagerhalle in Limbach-Oberfrohna in Brand? Fotos und Videos von Anwohnern sollen bei Aufklärung helfen

Brandursachenermittler waren an zwei Tagen im Einsatz. Inzwischen steht die Höhe des Schadens fest. Die Ursache ist weiterhin unklar. Die Polizei setzt nun auf eine besondere Ermittlungsmethode.

Nach dem Brand einer Lagerhalle in der Silvesternacht in Limbach-Oberfrohna sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 19 Uhr wurden die Feuerwehren am 31. Dezember zu der brennenden Halle gerufen. Wie Gemeindewehrleiter Thomas Luderer schildert, stand die Halle zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand. Von Anfang an sei klar gewesen, dass die Halle...