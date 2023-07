Wie Superman in Chemnitz gegen Antisemitismus kämpft

Dass die Comic-Figuren Batman und Superman noch nie in der Jüdischen Gemeinde Chemnitz waren, kann man mit Sicherheit sagen. Doch eine Verbindung zwischen der Religionsgemeinschaft und den Superhelden wird es in den kommenden beiden Jahren trotzdem geben. Sie sollen dabei helfen, mit Kindern und Jugendlichen an Schulen ins Gespräch über...