Wildsau in Chemnitzer Neubaublock erlegt

Das Tier hatte sich im Haus verirrt, die Bewohner des Hauses in Kappel riefen Hilfe.

Chemnitz.

Der Eingangsbereich im Neubaublock an der Doktor-Salvador-Allende-Straße 140 ist blutverschmiert. Am Freitagmorgen hatte sich in das Gebäude eine Wildsau verirrt. Gegen 8.30 Uhr informierten die Anwohner die Polizei. „Die Beamten haben den Eingangsbereich gesichert. Mit einem Lautsprecher wurden die Anwohner gebeten, in den Wohnungen zu bleiben“, sagt ein Sprecher. Die Polizei informierte daraufhin den Jagdpächter, der zeitnah vor dem Neubaublock auftauchte.