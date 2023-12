Winterzauber in Lichtenau: Sonnenlandpark lockt mit Lichtshow und Eisbahn

Der Freizeitpark in Lichtenau hat erstmals im Winter geöffnet. Die Besucherzahlen sprechen für sich. Was macht den Park so besonders in der dunklen Jahreszeit?

Emma (10) und Oskar (8) flitzen über die Eisbahn im Sonnenlandpark Lichtenau. Eigentlich sind es Platten aus Kunststoff, doch dem Vergnügen tut das keinen Abbruch. „Ich kann genauso schnell fahren wie auf richtigem Eis", sagt die Zehnjährige. Denn das Eis-Immitat hat alle Eigenarten einer echten Eisfläche wie extrem geringer...