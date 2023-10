Wo sich der Arztbesuch wie Wellness anfühlt: Neue Hausarztpraxis in Limbach-Oberfrohna feierlich eröffnet

Bereits seit Anfang Oktober wurden neuen Patienten in der Praxis von Madlen Schlögel aufgenommen. Inzwischen gibt es einen Aufnahmestopp. Doch es gibt Hoffnung für alle, die noch auf Arztsuche sind.

700 neue Patienten in den ersten zwei Wochen und ein vorläufiger Aufnahmestopp. Das ist die Bilanz, die Dr. Madlen Schlögel einen knappen Monat nach der Eröffnung ihrer neuen Hausarztpraxis in Limbach-Oberfrohna ziehen kann. Am 2. Oktober startete die Fachärztin für Innere Medizin in der Ingelheimer Straße ihren Praxisbetrieb. Am Freitag...