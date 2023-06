Wohnhausbrand in Chemnitz: Nachbarn haben es kommen sehen

Die Mieter eines kompletten Aufgangs dieses Viergeschossers an der Annenstraße im Reitbahnviertel mussten vorübergehend in Notquartieren unterkommen, nachdem es in der Nacht zu Montag in einer Wohnung gebrannt hat. Das Feuer soll nach ersten Ermittlungen von Unbekannten gelegt worden sein, die in die Wohnung eingedrungen waren. Foto: Härtel