Wunde Stellen am Herzen von Chemnitz – Diskussionen um die Umgestaltung der City gibt es seit Jahrzehnten

Brühl und Schillerplatz gehören zur verlängerten Innenstadt, wirken aber abgehängt. Die Ursachen sind alt, manche Planungen zur Veränderung allerdings auch schon. Eine Zusammenfassung der vergangenen 30 Jahre.

Ende September waren Tausende Chemnitzer nicht nur vom Lichtfest Light our Visions begeistert, sondern stellten auch verwundert fest, dass es in Chemnitz einen Marienplatz gibt. Und dass eine fußläufige Verbindung zwischen Brückenstraße und Theaterplatz über die Durchgänge in dem als Parteifalte bekannten Bürogebäude und dem Museumsbau...