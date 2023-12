Wunschzettel für den Weihnachtsmann: In Lichtenau steht der Briefkasten

Ein roter Kasten mit der Aufschrift „Letters to Santa“ steht vor einem Wohnhaus in der Waldsiedlung. Die Wichtel verraten, was es damit auf sich hat.

Hier wohnt also der Weihnachtsmann. Postbote Jan Gechert hält vor dem Tannenweg in der Waldsiedlung in Lichtenau. An der Ecke steht ein roter Kasten mit der Aufschrift „Letters to Santa". Seit mehr als 30 Jahren bringt der Chemnitzer die Post, 2020 hatte er den Kasten erstmals entdeckt. „Ich stecke natürlich die Post für Thieme/Teumer...