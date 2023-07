Zehn Ermittlungsverfahren nach Komplexkontrolle in der Chemnitzer Innenstadt

85 Beamte sind am Mittwoch in der City bei einer groß angelegten Kontrolle unterwegs gewesen. Bei einem Mann geht die Strafverfolgung schnell. Er wurde am Donnerstag am Amtsgericht vorgeführt.

Die Chemnitzer Polizei hat am Mittwoch erneut mit einer groß angelegten Kontrolle versucht, der Straßen- und Betäubungsmittel-Kriminalität in der Stadt etwas entgegenzusetzen. Unterstützt wurden die Polizisten dabei von der sächsischen Bereitschaftspolizei und dem Stadtordnungsdienst. 85 Beamte waren im Einsatz. Zehn Ermittlungsverfahren... Die Chemnitzer Polizei hat am Mittwoch erneut mit einer groß angelegten Kontrolle versucht, der Straßen- und Betäubungsmittel-Kriminalität in der Stadt etwas entgegenzusetzen. Unterstützt wurden die Polizisten dabei von der sächsischen Bereitschaftspolizei und dem Stadtordnungsdienst. 85 Beamte waren im Einsatz. Zehn Ermittlungsverfahren...