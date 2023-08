Zu DDR-Zeiten entfernter Schriftzug an Schule in Hartmannsdorf soll wieder sichtbar werden

Was sich hinter den Gerüst-Planen am Schulhaus in Hartmannsdorf tut, entzieht sich den Blicken. Auskunft über die nächsten Bauschritte gab es in der Ratssitzung. An einem Detail wird noch getüftelt.

Die Sanierung der Fassade des Schulgebäudes in Hartmannsdorf ist in vollem Gange. Das merken vor allem die Grund- und Oberschüler, die im Haus unterrichtet werden. Wie Architekturbüro-Geschäftsführer Jörg Preißler in der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte, soll der erste Bauabschnitt bis Anfang November abgeschlossen werden.