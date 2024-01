Zukunftspläne für ein Chemnitzer Industriedenkmal: Wie es im historischen Bahnwagenwerk weitergeht

Vor rund acht Jahren kaufte Klaus Marte zwei alte Industriegebäude mitten in Chemnitz. Seitdem hat sich einiges getan. Genutzt werden die Häuser aber noch nicht. Das soll sich ändern. Erneuerbare Energien könnten eine Rolle spielen.

Dass Klaus Marte Eigentümer eines Bahnwagenwerks und des ehemaligen Fabrik VEB Spemafa Karl-Marx-Stadt wird, war nicht geplant. Als sich der damalige Züricher Unternehmer überlegte, in Immobilien zu investieren, hatte er zunächst Berlin oder Leipzig im Kopf. Am Ende wurde es Chemnitz. Warum? Weil es so etwas, wie die beiden historischen...