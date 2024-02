Zwei Chemnitzer mit neuem Preis geehrt

Zum ersten Neujahrsempfang des Chemnitzer Oberbürgermeisters wurden auch erstmals die „Chemnitzer Ehrentaler“ verliehen. Zwei Personen fehlten aber. Nun wurde auch ihnen der besondere Taler verliehen.

Wenn sich Menschen in besonderer Weise für ihre Stadt und die Menschen, die in ihr leben, einsetzen, bleibt das in der Regel nicht unbemerkt. Die Stadt Chemnitz hat für ein solches Engagement eine neue Form der Ehrung gefunden. Zum Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters, der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfand, wurde auch der „Chemnitzer...