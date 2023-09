Zwei Chemnitzer Werbeagenturen fusionieren

Aus Kopfsatz und Creative-Clicks wird jetzt Dschoy. 40 Mitarbeiter arbeiten dafür in einer Villa auf dem Sonnenberg.

Chemnitz.

Die beiden Chemnitzer Werbeagenturen Kopfsatz und Creative Clicks haben sich zusammengeschlossen und arbeiten fortan unter der Firma Dschoy. Standort der neuen Agentur mit 40 Mitarbeitenden ist eine Villa an der Augustusburger Straße 95. Das Unternehmen steckt sich hohe Ziele: In zweieinhalb Jahren soll Dschoy zu einer festen Größe in der Agenturszene Deutschlands werden. Geschäftsführer Kristian Voigt. „Wir streben bis 2030 einen festen Platz im nationalen Agenturranking des GWA an.“ Der GWA ist der Interessenverband deutscher Kommunikations- und Werbeagenturen mit Sitz in Frankfurt am Main. Die beiden Agenturen haben mehr als 20 Jahre Erfahrung im Internet-Geschäft, bei Personal-Kampagnen und in der Markenbildung. (cma)