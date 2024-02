Zwei Jahre Krieg in der Ukraine: Mahnwachen und Demonstration in Chemnitz geplant

Die AG Ukraine-Chemnitz-Europa will den Krieg in der Ukraine wieder stärker ins Bewusstsein der Chemnitzer rücken. Eine Woche lang sind Aktionen geplant.

„Kein Tag ohne Angst. Kein Tag ohne Hoffnung auf Frieden“: Mit diesen Worten beginnt eine Mitteilung der AG-Ukraine-Chemnitz-Europa im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Beginns des Krieges Russlands gegen die Ukraine am 24. Februar 2022. Aus diesem Anlass soll es in der Stadt von Montag bis Freitag Mahnwachen in der Innenstadt geben. Neben...