Zwei Verletzte nach Brand in Burgstädter Firma

Am Freitagmittag brach das Feuer aus. Zwei Mitarbeiter mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen gibt es erste Hinweise zur Brandursache.

In einem Firmengebäude auf der Chemnitzer Straße in Burgstädt ist am Freitagmittag ein Brand ausgebrochen. Kurz vor 12 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Firmengelände alarmiert, in dem das Feuer kurz zuvor ausgebrochen war. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz wurden bei dem Brand zwei Mitarbeiter des Unternehmens im Alter von 19 und 35...