Zwei Verletzte und 39 evakuierte Mieter nach Brand in Mehrfamilienhaus auf dem Chemnitzer Sonnenberg

Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr in die Heinrich-Schütz-Straße alarmiert. Dort war im Hinterhof ein Brand ausgebrochen, der auf das Wohnhaus überzugreifen drohte.

Chemnitz. Brennender Sperrmüll sorgte am Donnerstagabend für einen Großeinsatz der Chemnitzer Feuerwehr auf dem Sonnenberg. Kurz nach 22 Uhr rückte die Feuerwehr in die Heinrich-Schütz-Straße aus. Im Hinterhof des Gebäudes stand Sperrmüll in Flammen. Laut einem Einsatzleiter der Feuerwehr hatte sich der Brand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf eine Wohnung im Erdgeschoss und Hinterhaus ausgebreitet. Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz löschten die Kameraden der Feuerwehr das Feuer und konnten so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Zudem musste laut dem Einsatzleiter das Treppenhaus in dem Mehrfamilienhaus mit einem Überdrucklüfter belüftet werden.

Mieter kommen zeitweise in Bus unter

39 Mieter des Wohnhauses konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Zwei weitere Personen sollen eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Personen wurden vorübergehend in einem Bus der CVAG untergebracht, bis sie noch im Laufe der Nacht wieder zurück in ihre Wohnungen durften. Die Wohnung im Erdgeschoss, auf die die Flammen übergegangen war, ist nicht mehr bewohnbar. Der Mieter ist laut Feuerwehr bei einem Nachbarn untergekommen. Insgesamt waren 29 Einsatzkräfte der Feuerwehr Chemnitz, fünf Notfallsanitäter sowie mehrere Polizeibeamte im Einsatz. (grun)