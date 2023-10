Zweiter Späti ohne Personal in Chemnitz eröffnet

Das Angebot im Chemnitzer Hotel "c/o 56" richtet sich in erster Linie zwar an die Gäste im Haus, wird laut Betreiber aber auch von Anwohnern inzwischen rege genutzt. Warum Minibars in Hotelzimmern Auslaufmodelle sind.

Snacks, Getränke und Hygieneartikel sind Dinge, die Hotelgäste mitunter während ihres Aufenthalts benötigen. Kommen die Reisenden spät in der Nacht oder außerhalb der Öffnungszeiten von Supermärkten an, wird der Einkauf schnell zum Problem. Vieles findet man auch nicht in den Hotel-Minibars, und wenn doch, dann oft zu sehr hohen Preisen....