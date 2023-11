100 Meter Schlange vor dem Weihnachtsflohmarkt in Annaberg: Schnäppchenjagd wird zur Geduldsprobe

Wer am Sonnabend im Kulturzentrum „Erzhammer“ an den Ständen nach Weihnachtsdekoration suchen wollte, musste viel Zeit mitbringen. „Freie Presse“ schaut, ob es sich gelohnt hat.

Der Weihnachtsflohmarkt in Annaberg-Buchholz bleibt sieben Jahre nach seiner Premiere ein Renner. Obwohl die Fläche mit Verkaufsständen von 33 Hobby- und professionellen Händlern dieses Jahr so groß wir noch nie war und mehr Menschen in die Räume des Kulturzentrums „Erzhammer“ hineinpassten, riss die Schlange vorm Eingang nicht ab.