13.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte bei Unfall in Kleinrückerswalde

Ebenfalls leichte Verletzungen zogen sich der Fahrer eines Pedelecs und die Fahrerin eines Suzuki bei einem Unfall in Annaberg-Buchholz zu.

13.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag auf der B 95 in Kleinrückerswalde. Wie die Polizei mitteilte, war eine Opel-Fahrerin (54) gegen 6.30 Uhr auf der B 95 unterwegs. Als sie nach links in die Bärensteiner Straße abbog, kollidierte das Auto mit einem auf der B 95 entgegenkommenden Skoda...