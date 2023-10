22-Jähriger kracht mit BMW im Erzgebirge gegen geparkte Autos

Der junge Mann ist bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Bärenstein leicht verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein Unfall, bei dem ein junger Mann leicht verletzt worden ist und zudem vier Fahrzeuge und ein Zaun beschädigt wurden, hat sich am frühen Sonntagmorgen im oberen Erzgebirge ereignet. Allzu viele Informationen zu dem, was sich da gegen 4.20 Uhr auf und an der Bundesstraße 95 in Bärenstein zugetragen hat, gibt es nicht. Laut einer Sprecherin...