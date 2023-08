22-Jähriger stirbt bei Unfall mit Pkw in Annaberg-Buchholz

Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der B 95 in Annaberg-Buchholz erreignet. Das Auto geriet in Brand.

Ein 22-Jähriger ist bei einem Unfall in Annaberg-Bucholz ums Leben gekommen. Er war gegen Mitternacht mit einem Seat aus Bärenstein kommend in Richtung Chemnitz unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve circa 100 Meter vor der Kreuzung B 95/B 101 kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Es überfuhr einen Bordstein, stieß an eine...