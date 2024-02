73-Jähriger stirbt nach nächtlichem Unfall in Annaberg-Buchholz

Ein Mazda-Fahrer ist in der Nacht zu Mittwoch auf der Straße der Einheit in Annaberg-Buchholz ums Leben gekommen.

Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht zu Mittwoch in Annaberg-Buchholz ereignet. Nach Angaben der Polizei kam auf der Straße der Einheit ein 73-Jähriger ums Leben. Der Mann sei kurz vor 3 Uhr in seinem Mazda auf der Straße der Einheit unterwegs gewesen. Er befuhr diese aus Richtung Bärensteiner Straße in Richtung Buchholz. Laut Polizei...