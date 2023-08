Altes Gaswerk: Giftige Hinterlassenschaften im Erzgebirge kosten Steuerzahler jetzt Millionen

Was passiert da eigentlich hinter dem Sichtschutz direkt an der B 101 in Annaberg-Buchholz? Diese Frage stellt sich in Anbetracht der ganz offensichtlich langwierigen und aufwendigen Bauarbeiten an der Talstraße sicher nicht nur „Freie Presse“-Leser Bertram Preuß aus der Kreisstadt. Die Antwort in Kurzform: Die Firma Eins Energie in Sachsen...