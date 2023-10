Altes Sporthotel am Fichtelberg: Auf dem Bettenhaus tut sich was

Der Aufbau der Penthouse-Apartments aus Massivholz auf dem Gebäude in Oberwiesenthal läuft auf Hochtouren. Inzwischen steht auch der Termin fürs Richtfest. Und es gibt einen weiteren Blickfang.

Auf dem Dach des Bettenhauses am Sporthotel in Oberwiesenthal passiert derzeit einiges. Nachdem die rund 1000 Quadratmeter große neue Betondeckenplatte aufs Gebäude gesetzt worden war, wurde sofort mit dem Aufbau der eineinhalb Penthouse-Etagen aus Massivholz begonnen. Die Zeit drängt, denn der Winter naht, und am 3. November soll Richtfest...