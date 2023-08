Am Fichtelberg beginnt mitten im Sommer eine Aufwertung des Skigebiets

In Oberwiesenthal sollen bis zum Start in die neue Skisaison zwei wichtige Projekte verwirklicht werden. Das eine hilft ein Stück den Berg hinauf, das andere schafft eine bessere Verbindung.

Der nächste Winter scheint derzeit noch weit weg, nicht zuletzt in Anbetracht der aktuellen Temperaturen. Doch am Fichtelberg beginnen in diesen Tagen die Arbeiten an zwei kleinen, aber wichtigen Schritten zur Modernisierung und zur Aufwertung von Sachsens größtem Skigebiet. Es geht um einen neuen „Zauberteppich“ und um das Neugestalten...