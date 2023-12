Am Fichtelberg in Oberwiesenthal öffnet weiterer Lift

Nach dem Saisonstart am Mittwoch sind die Oberwiesenthaler weiter fleißig gewesen. Pünktlich zum ersten Skiwochenende sind so mehr Pisten bereit.

Nach dem Saisonstart am Mittwoch haben die Mitarbeiter der beiden Liftbetreiber im Skigebiet am Fichtelberg in Oberwiesenthal nicht nur Pisten in Schuss gehalten, sondern sich auch ums Areal an der Himmelsleiter gekümmert. Die beiden Abfahrten dort waren bisher noch gesperrt. Das wird sich am Wochenende ändern. „Der Lift an der Himmelsleiter...