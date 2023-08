Amtswechsel im Erzgebirge: Letzter Akt für „Reizperson“

Seit Dienstag hat die Kleinstadt Elterlein eine Bürgermeisterin. Und sogar ihr Vorgänger scheint zu hoffen, dass von nun an einiges besser läuft.

Der Wechsel an der Spitze der Stadt Elterlein ist vollzogen. Am Dienstag trat Annette Ficker (Wählervereinigung „Gemeinsam für die Stadt Elterlein“) das Amt als Bürgermeisterin an. Am Abend zuvor hatte Vorgänger Jörg Hartmann (parteilos) seine letzte Ratssitzung geleitet.