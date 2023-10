Annaberg-Buchholz empfängt seine Jüngsten mit Geschenken

35 neue Einwohner hat die Stadt in der Zeit von März bis Mai dieses Jahres bekommen. Dabei sind die Jungs deutlich in der Überzahl.

Bereits zum 59. Mal hieß es in dieser Woche „Annaberg-Buchholz begrüßt seine Jüngsten“. In die Bergkirche Sankt Marien waren dazu dieses Mal die Familien eingeladen, bei denen sich in der Zeit zwischen März und Mai dieses Jahres Nachwuchs eingestellt hat. Insgesamt 35 Kinder – davon 12 Mädchen und 23 Jungen – haben in diesen drei...