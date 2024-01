Annaberg-Buchholz: Erster Barbershop der Stadt öffnet

Annabergs Männer können sich schick machen lassen. In einem ehemaligen Reisebüro in der Buchholzer Straße hat pünktlich zum Jahresbeginn ein Barbershop aufgemacht.

Neugierig sind die Blicke der Passanten, die auf der Buchholzer Straße in Annaberg am neuen Barbershop vorbeilaufen. Viele bleiben stehen und schauen durch das große Schaufenster in das Innere des Geschäfts, wo Marmorfußboden und vieles golden glänzt.