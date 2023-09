Annaberg-Buchholz: Mutmaßliche Verursacher von Schmierereien ermittelt

Zwei jungen Männern werden in der Region insgesamt fast 30 Taten zur Last gelegt. Die Akten liegen jetzt bei der Staatsanwaltschaft.

Ermittler des Polizeireviers Annaberg haben Schmierereien in Annaberg-Buchholz, Ehrenfriedersdorf, Schlettau und Walthersdorf aufgeklärt. Einem 24-Jährigen aus der Region werden 20 Taten zur Last gelegt. Neun weitere in Annaberg-Buchholz hat er mutmaßlich mit einem 20-Jährigen aus Nordsachsen begangen. Gegen die deutschen Staatsangehörigen...