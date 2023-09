Annaberg: Jugendliche rauben Neunjährigem Fahrradhelm

Der Junge wurde zu Boden gestoßen und bespuckt. Die Täter flohen unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Junge (9) war am frühen Montagabend mit seinem Rad auf der Johannisgasse unterwegs. Am Abzweig Buchholzer Straße stieg er ab und lief an vier Jugendlichen (zwei Jungen/zwei Mädchen) vorbei. Einer der Jungen stieß ihn zu Boden und nahm ihm den Helm weg. Dann bespuckten beide Jungen den leicht Verletzten und fuhren abwechselnd mit dem Rad,...