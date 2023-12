Annaberger Weihnachtsmarkt eröffnet: Preise, Neuheiten und der Oberbürgermeister als Trickfilm-Figur

Bis 23. Dezember laden knapp 80 Buden zum Bummeln über den Annaberger Weihnachtsmarkt ein. Ein Novum ist ab Samstag zu erleben.

Schneeflocken fallen vom Himmel. Das Zentrum der Kreisstadt ist in Weiß gehüllt, verzaubert in eine Winterlandschaft. „In unsere Stadt zieht die Weihnacht ein, die schönste Zeit im Jahr“, sagt Oberbürgermeister Rolf Schmidt. Besucher drängen sich dicht an dicht, um mitzuerleben, wie der Weihnachtsbaum erleuchtet und die Pyramide...