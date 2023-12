Auf Weihnachtszauber in der Schulturnhalle folgt Mettenschicht am Stolln

Die Adventszeit im Erzgebirge hat viel zu bieten – auch in Jöhstadt. Zwei Höhepunkte bietet diese Woche.

An der Pyramide in Jöhstadt öffnet sich auch an den nächsten beiden Adventssonntagen, 18.15 Uhr je ein Türchen. Verbunden ist das stets mit einem unterhaltsamen Programm. Kleine Weihnachtsmärkte gibt es jeweils am frühen Abend in den Ortsteilen Grumbach und Steinbach. Für den Nikolaustag lädt die Jöhstädter Oberschule zur...