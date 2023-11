Ausbildung im Erzgebirge: Ehrenfriedersdorfer Unternehmen stählt erfolgreich seinen Nachwuchs

Das Unternehmen Sülzle Stahl investiert seit Jahren erfolgreich in den Fachkräfte-Nachwuchs. Derzeit gehören neun Auszubildende zur Mannschaft. Für dieses Engagement gab es jetzt eine Auszeichnung.

Kent Kunde aus Wiesa ist einer von insgesamt neun Auszubildenden, die gegenwärtig zur Mannschaft der Sülzle Stahl Ehrenfriedersdorf GmbH gehören. Er lernt im dritten Jahr Metallbauer in der Fachrichtung Konstruktionstechnik. Ein Beruf, den die jungen Leute in der unternehmenseigenen Ausbildungswerkstatt von der Pike auf lernen – also auch am...