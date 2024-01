Auseinandersetzung nach Fahrkartenkontrolle in Linienbus im Erzgebirge

Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in einem Bus der Linie Annaberg-Buchholz – Chemnitz. Ein 15-jähriger Fahrgast soll verletzt worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung am Freitagmittag in einem Bus der Linie 210 (Annaberg-Buchholz – Chemnitz). Laut Polizeibericht sind gegen 12 Uhr in Ehrenfriedersdorf zwei Kontrolleure in den Linienbus zugestiegen. In der Folge kontrollierten die beiden Männer (33, 33) den Fahrschein eines jugendlichen Fahrgastes. Dabei kam es...