Autodiebstal in Oberwiesenthal: VW T-Roc verschwunden

Unbekannte entwenden ein auf einem Parkplatz an der Brauhausstraße abgestelltes Fahrzeug. Der Wert des weißen Autos: rund 35.000 Euro.

Autoknacker sind am Wochenende in Oberwiesenthal am Werk gewesen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist im Zeitraum zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.15 Uhr, ein auf einem Parkplatz an der Brauhausstraße abgestellter VW T-Roc von Unbekannten gestohlen worden. Der Wert des erstmals im März 2023 zugelassenen, weißen Autos...