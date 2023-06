Benefizlauf in Oberwiesenthal: Mehr als 600 Starter unterstützen Chemnitzer Elternverein

Mit der Sonne um die Wette haben am Freitagnachmittag die Organisatoren des 12. Benefizlaufs des Elternvereins krebskranker Kinder Chemnitz gestrahlt. Grund: Auf der 1,3 Kilometer langen Runde an der Freilichtbühne herrschte eifriges Gewusel. „Wir bedanken uns bei mehr als 600 Teilnehmern“, so Kathleen Theiling, Geschäftsstellenleiterin beim...