Benzin und Imbiss: Döner-Tankstelle öffnet im Erzgebirge

Wer künftig an der Q1-Tankstelle an der Karlsbader Straße in Cranzahl hält, muss wohl etwas mehr Zeit einplanen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es nicht nur bei der Tankfüllung bleibt. Am Samstag öffnet um 17 Uhr in den dortigen Gewerberäumen die erste „Döner-Tanke“ im Erzgebirge. Und Reza Attar als Inhaber erhofft sich,...