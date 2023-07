Bergbau im Blick: Erlebnistage für Kinder an der Rosenbuschzeche

Mal selbst Schlägel und Eisen in die Hand nehmen und probieren, wie schwer es Bergleute einst hatten: Das können Kinder am Wochenende am Silberbergwerk Rosenbuschzeche in Walthersdorf. Dort finden Kindererlebnistage statt, die dem Nachwuchs einen Eindruck vom Bergbau vermitteln sollen.