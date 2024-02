Berggasthof am Grenzübergang Oberwiesenthal: Fast alles neu im „Neuen Haus“

Das Gasthaus am Fichtelberg hat eine lange Tradition, war einst Umspanne für Postkutschen, später Militärobjekt und Ferienheim, zuletzt lange geschlossen. Wie die Geschichte weitergeht.

In den Berggasthof „Neues Haus“ in Oberwiesenthal ist neues Leben eingezogen. Das schon wegen seiner markanten Lage am Abzweig zum Grenzübergang nach Tschechien weit über die Region hinaus bekannte Gebäude steht als Restaurant und Hotel Gästen wieder offen. Zuvor war es lange sehr still um das traditionsreiche Haus gewesen. Fast vier Jahre...