Betrüger zocken Erzgebirger am Telefon ab

Die Polizei warnt vor Betrügern, die am Telefon Geld ergaunern wollen: Erneut haben sich am Montag Erzgebirger gemeldet, nachdem sie von Betrügern angerufen worden waren, die es mit verschiedenen Maschen auf die Ersparnisse der Angerufenen abgesehen hatten. In zwei Fällen erbeuteten die Täter laut Angaben der Polizei knapp 5500 Euro. In Thum...