Brand in Geyer hält Feuerwehren stundenlang in Atem

Ein verrauchtes Schlafzimmer entpuppt sich als hartnäckiger Schornsteinbrand. Dazu kommt eine schwelende Gefahr im Untergrund.

Ein Brand an der Thumer Straße in Geyer hat am Freitagnachmittag stundenlang die Feuerwehren in Atem gehalten. Zunächst waren die örtlichen Brandbekämpfer wegen eines „verrauchten Schlafzimmers“ alarmiert worden. Eine erste Lageerkundung vor Ort ergab einen Schornsteinbrand. Die Ehrenfriedersdorfer Wehr wurde nachalarmiert. Nach Angaben...