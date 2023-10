Brutale Attacke am Busbahnhof: Videos aus dem Erzgebirge verbreiten sich in den sozialen Netzwerken

Mehrere Filme und Fotos erhitzen gerade die Gemüter. Sie zeigen eine Gruppe Jugendlicher, die auf dem Busbahnhof in Annaberg einen Teenager verprügeln. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall. Zwei Tatverdächtige sind ermittelt.

Es sind verstörende Bilder, die sich aktuell rasend schnell im Netz verbreiten und im Erzgebirge für Aufsehen sorgen. Vielfach werden von Eltern und jungen Menschen Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken geteilt, auf denen eine brutale Attacke am Busbahnhof in Annaberg-Buchholz zu sehen sind. Dabei haben sich die Täter selbst gefilmt. Zwei...