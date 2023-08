Bürgerinitiative im Erzgebirge erlebt Rückschlag: Diebstahl von Plakaten

Dem aufmerksamen Autofahrer mag es nicht entgangen sein, dass von den vielen gelben Plakaten, die noch vor zwei Wochen an der Annaberger Straße in Herold hingen, nur noch wenige im Ort zu finden sind. Die Plakate machten auf den desolaten Zustand der Straße aufmerksam und forderten die Verkehrsteilnehmer auf, langsam zu fahren. Doch was ist mit...