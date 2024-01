Bürgermeister im Erzgebirge schauen sich an Straßenblockaden um

Einige hiesige Bürgermeister haben sich am Montag selbst ein Bild von den Sperrungen und den Protestteilnehmern in ihrer jeweiligen Kommune gemacht. Wie war ihr Eindruck?

Einen respektvollen und fairen Umgang mit allen Verkehrsteilnehmern hat Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal – Einz) den Land- und Forstwirten an den „Protestpunkten“ am Grenzübergang und am Kreuzungsbereich in Hammerunterwiesenthal bescheinigt. „Entgegen einiger Befürchtungen ist es bei einem...