Die Bürgermeisterwahl in Geyer geht in die zweite Runde. Weil keiner der vier Kandidaten am Sonntag mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhalten hat, ist ein zweiter Wahlgang am 3. März erforderlich.