Bürgermeisterwahl in Geyer: Wofür sich Marcus Koschnicke einsetzen will

Ein Quartett tritt am 4. Februar bei der Bürgermeisterwahl in Geyer an. „Freie Presse“ stellt die Kandidaten vor. Was Marcus Koschnicke als Einzelkandidat bewegen will.

Am 4. Februar soll in Geyer ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Vier Kandidaten wollen die Nachfolge von Harald Wendler antreten. „Freie Presse" stellt sie vor. Einer von ihnen ist Marcus Koschnicke, der als Einzelkandidat ins Rennen geht.