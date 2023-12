Busunglück im Erzgebirge: In den Schulen hat die Trauerarbeit begonnen

Der Schmerz über den tragischen Unfall am Dienstagmorgen ist in Sehmatal überall spürbar. In Schulen und Familien wird das Geschehen aufgearbeitet. Doch es gibt auch noch andere Emotionen.

Der Schmerz über den tragischen Busunfall am Dienstagmorgen bei Cranzahl ist in Sehmatal auch nach zwei Tagen überall spürbar. Trauer und Betroffenheit über den Tod eines zehnjährigen Schülers spiegeln sich unter anderem jeden Abend im stillen Gebet in den Kirchen des Ortes. In den Schulen wird an der Aufarbeitung des Geschehens gearbeitet:... Der Schmerz über den tragischen Busunfall am Dienstagmorgen bei Cranzahl ist in Sehmatal auch nach zwei Tagen überall spürbar. Trauer und Betroffenheit über den Tod eines zehnjährigen Schülers spiegeln sich unter anderem jeden Abend im stillen Gebet in den Kirchen des Ortes. In den Schulen wird an der Aufarbeitung des Geschehens gearbeitet:...